Rapport de la Chancellerie fédérale – Les cinq erreurs de la gestion suisse du Covid Un bilan officiel détaille à mi-parcours les manquements de la lutte contre le virus. Nous l’avons épluché et critiqué. Arthur Grosjean

L’orchestre du Conseil fédéral n’était pas bien accordé pour encaisser la vague Covid. Son état-major de crise a pris l’eau. © Annette Boutellier

La Suisse est frappée de plein fouet par la 2e vague du coronavirus. Les restaurants seront bientôt tous fermés comme les musées, les théâtres ou les installations sportives d’intérieur. Mais la première vague a entraîné des mesures bien plus drastiques puisqu’on conseillait aux gens de rester chez eux, que les trains circulaient au compte-gouttes et que tout était fermé sauf les magasins d’alimentation et les entreprises d’importance systémique.

Le Conseil fédéral s’est toujours autocongratulé pour sa gestion de la première vague. Mais un premier rapport officiel , rédigé par la Chancellerie fédérale, donne une image légèrement différente. Il montre, comme la population s’en est aperçue elle-même, que tout ne baignait pas dans l’huile. Le constat a été réalisé suite à un questionnaire en ligne «soumis à des employés de la Confédération et des cantons ainsi qu’à d’autres acteurs, d’interviews de personnes clefs dans le domaine de la gestion de crise et de documents».