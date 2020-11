Le Montreux Palace a préféré fermer temporairement ses portes (comme le Royal Savoy, à Lausanne). «Cette décision a été prise en accord avec notre propriétaire (ndlr. le milliardaire allemand Bernard Broermann), affirme le directeur du Montreux Palace, Michael Smithuis. Les coûts sont juste énormes pour un paquebot comme le nôtre, de 240 chambres, avec cinq bâtiments à chauffer et des services 24 h/24! Rester ouvert pour 5 ou 10 chambres n’a aucun sens financièrement.»

