Un kit pour les communes – Les cinq pistes Vertes contre la chaleur des villes Les écologistes présentaient lundi matin leur stratégie vaudoise contre les îlots de chaleur. Tour d’horizon en cinq points. Cindy Mendicino

À Lausanne, le 14 juillet 2010. Philippe Maeder

Bien entendu, ils luttent contre le réchauffement climatique. Mais les Vert-e-s vaudois-es n’ignorent pas que les étés sont de plus en plus chauds et qu’il faut donc aussi s’adapter. Ils ont présenté lundi matin à la presse leur kit «ma commune en surchauffe». Il vise à injecter cinq objectifs dans la planification des communes.

La végétalisation

Un parc comme celui de Valency. Chantal Dervey

«Qui dit mieux que les arbres? Ils ne sont que bénéfiques!» L’élue écologiste du Mont-sur-Lausanne Catherine Roulet résume ainsi les bienfaits de la végétation en ville. Sa collègue de parti, Alexandra Gerber, détaille. Pour elle, il faut avant tout préserver les grands arbres dont l’ombre et la faculté à nous rafraîchir sont bien supérieures à de jeunes pousses. De façon plus générale, la végétalisation devrait être favorisée partout où cela est possible.

Réduire les surfaces imperméables

L’asphalte ne laisse aucune chance à l’eau de s’infiltrer. Patrick Martin

Trop foncé et perméable à l’eau: l’asphalte est le pire ennemi de la fraîcheur. Des sols clairs ou qui laissent l’eau s’écouler ou s’infiltrer: voilà ce qui permet de lutter contre les îlots de chaleur. D’autant que si les sols manquent d’eau, difficile de végétaliser. Et, petit bonus, les surfaces perméables permettent de réduire les risques d’inondations lors de fortes précipitations.

Les eaux en surface

Et si Lausanne retrouvait de vraies rivières? Au Flon, il n’en reste plus grand-chose… Gérald Bosshard

Il y a le projet de miroir d’eau à Montbenon. Il y a le lac et les fontaines. Mais il en faut plus et autrement, expliquent les Vert-e-s. Il faut «optimiser la gestion de l’eau en surface», notamment via des retenues naturelles et des évacuations en surface, résume Alexandra Gerber. Laisser l’eau de pluie s’infiltrer dans les sols au lieu de la laisser filer par les canalisations.

Adapter les bâtiments et la ville

La forme, l’orientation, les matériaux… Tout ce qui se planifie dans un quartier peut avoir une influence sur sa capacité à se rafraîchir. Sans compter la protection thermique, souvent évoquée lorsqu’on parle de pertes de chaleur en hiver mais qui a aussi son importance lors de fortes chaleurs.

Réduire et valoriser la chaleur générée par des activités

Alexandra Gerber concède que ce point n’est qu’«esquissé mais il a son importance». On parle ici notamment des climatisations, gros générateurs de chaleur. Ou encore de la chaleur de la circulation automobile. Pour l’heure, les pistes évoquées se dirigent logiquement vers une réduction du trafic, mais aussi vers la recherche de moyens pour «valoriser cette chaleur en créant des boucles de réutilisation», par exemple.