Première réunion officielle mercredi – Les cinq questions Omicron que doit trancher le Conseil fédéral Le gouvernement se réunit physiquement pour arrêter sa position face au développement fulgurant de l’épidémie. Voici ce qu’il faut en attendre. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Grosse séance de rentrée pour le Conseil fédéral. Et, pour la première fois, ce n’est plus Guy Parmelin mais Ignazio Cassis qui présidera les débats. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Les vacances, c’est terminé! Le Conseil fédéral tiendra sa première séance de l’année mercredi dans un contexte tendu. Les contaminations Omicron explosent, certains experts crient à la possible paralysie de la Suisse mais les hôpitaux tiennent bon.

Les contaminations augmentent de 60% depuis deux semaines. KEYSTONE/Michael Buholzer

Les contaminations explosent en Suisse depuis deux semaines. Les derniers chiffres donnés ce lundi font état de 63’000 contaminations pour le week-end. Cela représente une hausse de plus de 60% par rapport au week-end dernier. Or le week-end du Nouvel-An affichait déjà une hausse de plus de 50% par rapport à celui de Noël.