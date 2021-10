Initiative populaire – Les cinq questions que pose le scrutin sur les soins infirmiers Comment lutter face à la pénurie de personnel soignant? Entre attentes de la branche et propositions du parlement, le peuple tranchera le 28 novembre. Florent Quiquerez , Berne

Des employés du CHUV, à Lausanne, en novembre 2020. La crise du coronavirus a accentué la pression sur le personnel soignant dans tout le pays. KEYSTONE

On les applaudissait tous les soirs alors que le Covid changeait nos habitudes. Aujourd’hui encore, les mesures prises pour lutter contre la pandémie visent à les soulager. Les infirmières et les infirmiers sont un maillon indispensable du système de soins. Et pourtant, la profession manque de bras.

Pour faire face, la branche propose des pistes dans son initiative populaire. Mais pour une majorité du parlement, le texte va trop loin. Un contre-projet indirect a été concocté. Quel texte soutenir? Avant le scrutin du 28 novembre, voici cinq questions et réponses pour y voir plus clair.