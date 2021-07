JO 2020 – Les cinq sports où les Suisses sont attendus à Tokyo Aviron, BMX, cyclisme, hippisme et VTT. Tels sont les sports dans lesquels la délégation helvétique a le plus de chances de médailles aux Jeux olympiques. Jérôme Reynard Tokyo , Sylvain Bolt Tokyo

La piste de BMX des Jeux olympiques de Tokyo. KEYSTONE

«Sept médailles au moins». C’est l’objectif que Swiss Olympic s’est fixé pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui s’ouvrent – enfin – ce vendredi. Sur les 117 athlètes helvétiques engagés, les chances de médailles voire de titre sont diverses. C’est particulièrement le cas dans cinq sports.

Aviron (dès le 23 juillet)

Que ce soit en skiff avec la Zurichoise Jeannine Gmelin, habituée aux médailles européennes et mondiales, en deux de couple poids légers féminin avec la Vaudoise Frédérique Rol et sa coéquipière zougoise Patricia Merz, 3es de la dernière étape de la Coupe du monde, ou en deux de couple masculin avec la paire composée du Lausannois Barnabé Delarze et du Lucernois Roman Röösli, toujours aux avant-postes depuis quatre ans, l’aviron suisse est armé pour ramener au moins une breloque de Tokyo. Voire un titre!