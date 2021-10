Avenir de la planète – Les cinq vérités scientifiques irréfutables des experts du climat

Dans quelques jours, les puissants de ce monde seront réunis pour la COP26, ce sommet décrit comme celui de la dernière chance pour la planète. Dans leurs bagages pour Glasgow, il est fort probable qu’ils auront tous un exemplaire de la première partie du 6e rapport du GIEC.

Après avoir parcouru quelque 14’000 publications scientifiques dans le monde, les 234 scientifiques ayant planché sur ce vaste travail de recherche s’accordent sur un constat assez clair: «Sans une réduction immédiate et de grande ampleur de nos émissions de gaz à effet de serre, il ne sera plus possible de limiter le réchauffement de la planète de 1,5 °C, voire 2 °C dans les décennies à venir.» Leur conclusion se base sur des faits scientifiques aujourd’hui quasi indiscutables.