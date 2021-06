Crash à Bivio (GR) – Les cinq victimes ont été identifiées Trois hommes âgés de 44, 51 et 72 ans, une femme de 41 ans et un garçon de 6 ans sont morts lors de la chute d’un planeur et d’un avion à moteur samedi à Bivio.

Un planeur et un avion à moteur se sont écrasés samedi près de Bivio (GR), faisant cinq morts. Police cantonale GR

Les cinq personnes mortes dans la chute d’un planeur et d’un avion à moteur samedi à Bivio ont été formellement identifiées. Il s’agit de trois hommes âgés de 44, 51 et 72 ans, d’une femme de 41 ans et d’un garçon de 6 ans.

Le pilote du planeur est un homme de 51 ans habitant le canton de Zurich. Les deux pilotes de l’avion à moteur, des hommes de 44 et 72 ans, étaient domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

La femme de 41 ans et son fils de 6 ans sont des ressortissants français domiciliés dans le canton de Vaud, a indiqué mercredi la police cantonale des Grisons.

Enquête «complexe»

Le pilote du planeur était seul à bord. Deux pilotes et deux passagers avaient pris place dans l’avion à moteur.

Le planeur a décollé samedi d’Amlikon (TG). L’avion de tourisme de type Robin DR400 est parti samedi de Colombier (NE). Il a fait une escale à Samedan (GR) avant de poursuivre son vol vers 17h20 en direction de Locarno (TI).

La police cantonale des Grisons a été informée par la Rega samedi vers 21h30 que le planeur s’était écrasé au-dessus de Bivio. Il n’a pas été possible d’intervenir samedi sur le lieu de l’accident en raison des conditions météorologiques.

Avion et planeur à un kilomètre

Dimanche, des équipes de secours se sont rendues sur le lieu de l’accident. Elles ont alors constaté qu’un avion de tourisme s’était écrasé à environ un kilomètre du planeur.

L’heure à laquelle les appareils se sont écrasés n’est pas connue. On ne sait pas encore si le planeur et l’avion sont entrés en collision, s’il y a eu une manœuvre d’évitement ou s’il n’y a aucun lien entre les deux accidents. L’enquête est «complexe» et devrait prendre plusieurs mois, souligne la police cantonale grisonne. Le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) a commencé ses investigations techniques.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.