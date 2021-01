Grisons – Les citoyens de Bondo approuvent le projet de reconstruction La commune de Bondo a dit «oui» par 408 voix contre 227 à un crédit de 42 millions de francs pour un projet de reconstruction vise à protéger les zones habitées.

L’éboulement de Bondo est l’un des plus importants qu’a connus la Suisse depuis plus d’un siècle (archives). KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Après l’éboulement meurtrier de Bondo (GR) en 2017, les citoyens de la commune de Bregaglia ont accepté dimanche un projet de reconstruction. Ils ont dit «oui» par 408 voix contre 227 à un crédit de 42 millions de francs.

La population a également approuvé par 467 voix contre 164 une révision partielle du plan d’aménagement, a indiqué la commune. La participation s’est élevée à 54%.

Huit personnes étaient mortes dans l’éboulement du Piz Cengalo du 23 août 2017. Plus de trois millions de mètres cubes de roche se sont détachés de la montagne. Les mesures de protection mises en place en 2014 n’avaient pas suffi et les roches avaient emporté des maisons, des routes et des ponts.

Le projet de reconstruction vise à protéger les zones habitées des villages de Bondo, Sottoponte, Spino et Promontogno, ainsi que diverses routes des inondations et des éboulements. Le coût total s’élève à 42 millions de francs, dont une part de 11,9 à 13,3 millions pour la commune de Bregaglia. Celle-ci pourra financer la majorité de cette enveloppe par des dons.

ATS