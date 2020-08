Musique ancienne – Les Claviers d’Alpages prennent leurs quartiers en Gruyère Le festival se tiendra pour sa 4e édition du 7 au 23 août entre Charmey et Bellegarde, avec un programme allant du baroque au romantisme. Matthieu Chenal

François Fernandez, violoniste baroque, fait partie des artistes venus remplacer ce week-end l’ensemble Artemandoline bloqué au Luxembourg par la pandémie. DR

Difficile de trouver un festival de musique classique cet été et même pour les irréductibles organisateurs, une épée de Damoclès semble en permanence les menacer. Parmi les manifestations qui ont résisté figure un épatant petit festival de musique baroque intitulé Claviers d’Alpages, et qui va vivre sa 4e édition entre Charmey et Bellegarde sur les deux week-ends des 7-8-9 et 21-22-23 août. Initiée par le claveciniste Jean-Christophe Leclère établi depuis 5 ans dans la région, la manifestation investit plusieurs salles, églises et chapelles de la haute vallée de Gruyère.

Changement de programme

Malheureusement, le Luxembourg ayant été mis sur la liste des pays à risque par la Confédération, plusieurs artistes de l’ensemble Arte Mandoline ne pourront pas faire le voyage pour se produire à Charmey le week-end prochain (leur présence est reportée à 2021). Jean-Christophe Leclère a pu rapidement trouver une solution de rechange avec le claveciniste Hadrien Jourdan dans Scarlatti (ve 7) et François Fernandez, violoniste qui a marqué l’histoire de l’ensemble La Petite Bande (sa 8, di 9). Si le programme est bouleversé, les compositeurs prévus chaque soir sont conservés.

«Après le Festival du Lied, Claviers d’Alpage est peut-être le prélude à une activité culturelle plus riche à Charmey.» Jean-Christophe Leclère, claveciniste et fondateur du festival

Lors du second week-end, la musique du Seicento italien est à l’honneur, avec la venue de l’ensemble Le Concert Brisé du cornettiste William Dongois. Il mettra également en lumière deux jeunes musiciens de la région, Marc Pauchard au cornet à bouquin et Matthieu Romanens, ténor.