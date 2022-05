FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images

Dans «La vie de Brian», les Monty Python ont très clairement mis en lumière les contributions que nous ont léguées les Romains: «L’aqueduc, les égouts, les routes, l’irrigation, l’assainissement, l’éducation, le vin, les bains publics, le droit et l’ordre.» Mary Beard, 67 ans, professeure d’études classiques à Cambridge, ajoute à cette liste un élément supplémentaire d’une importance capitale: l’humour et les blagues.

À lire aussi Abo Écoles vaudoises Le concours qui fait des élèves de latin-grec les idoles du préau

Dans le livre intitulé «Laughter in Ancient Rome» (soit «Le rire dans la Rome antique», non encore traduit en français), un essai paru aux Éditions California Press Whitney Museum, elle tente d’expliquer de quoi riaient les Romains et si les plaisanteries permettent de comprendre la société de la Rome antique.