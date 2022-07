La liberté à portée de brasse – Les clés pour commencer la natation en eau libre Si vous en avez ras la bouée des piscines bondées et des lignes de natation surchargées, alors la nage en eau libre est faite pour vous. Encore faut-il suivre quelques recommandations de base. Florian Müller

Pour la nage en eau libre, il est important d’être visible et de bien se renseigner sur la météo. LMS/DARRIN VANSELOW

La nage en eau libre est une discipline - olympique depuis 2008 - en soi. Ici, pas question de juste se rafraîchir en faisant trempette, un long dimanche de canicule. Non, il s’agit de crawler pour de bon, loin des lignes d’eau saturées des piscines et au plus près de la nature. «C’est une pratique codifiée qui nécessite un apprentissage, confirme Swann Oberson, championne du monde du 5 km en eau libre en 2011. Une fois apprivoisée, elle prodigue un sentiment de liberté impossible à retrouver en piscine. L’essayer, c’est l’adopter.» Voici les clés pour débuter en douceur.