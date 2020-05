Petite frayeur à Allaman – Les clients de Migros et Denner évacués à Littoral Centre Les pompiers ont décidé d’évacuer le centre commercial à la suite d’un départ de feu à l’arrière du magasin Denner. Joëlle Fabre

Photo d’illustration Christian Brun

À 17h57 ce vendredi, une alarme s’est déclarée au Littoral Centre d’Allaman. Une cliente témoigne: «Je faisais mes courses à la Migros, et on a entendu une alarme retentir très fort, en continu. Après un moment, on nous a demandé de laisser nos chariots et de partir. On a tous quitté les lieux dans le calme. Heureusement que j’avais déjà payé! Dehors, il y avait une bonne dizaine de voitures de police et des pompiers, c’était très impressionnant.»

Rien de grave, rassure la responsable de la communication de Migros Vaud, Caroline Verdan: «Un petit feu s’est déclaré chez notre voisin Denner. Probablement une plaque restée allumée dans la cuisine du réfectoire à l’arrière du magasin. Le dégagement de fumée a déclenché l’alarme incendie et les pompiers ont décidé d’évacuer le site.»