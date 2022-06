Vente d’alcool à la Migros – Clients plutôt satisfaits de la décision de Migros Le résultat d’un microtrottoir réalisé mardi matin oscille entre rejet de la vente d’alcool et indifférence. Seulement 10% des personnes rencontrées étaient favorables. Sylvain Muller

Josette, Christian et Vesna, trois des vingt personnes rencontrées mardi matin devant la Migros d’Échallens. DR

Ainsi donc la Migros restera un îlot commercial sans alcool. Les coopérateurs ont en effet voté à une large majorité le maintien de l’interdiction volontaire de vente, à 69% en ce qui concerne Migros Vaud. Mais qu’en pensent les clients? Un micro-trottoir réalisé mardi matin devant la Migros d’Échallens indique que cette décision leur convient parfaitement.

Sur vingt personnes interrogées, deux seulement étaient plutôt favorables, dont Lakana, une jeune maman avec une poussette: «Peut-être que ça nous simplifierait la vie en permettant de tout acheter au même endroit. Et ça ferait aussi des points en plus sur la carte Cumulus!» Coopératrice, Bernadette explique aussi avoir voté «oui», parce qu’«on y arrivera de toute façon!»

Statu quo apprécié

Mais pour une courte majorité (11 personnes sur 20), Migros a bien fait de ne rien changer. «L’alcool n’a rien à faire à la Migros. On en trouve bien assez partout ailleurs!» lance un couple lourdement chargé en pressant le pas en direction de sa voiture. «Si c’était le seul magasin du village, pourquoi pas? Mais, là, les gens qui veulent acheter de l’alcool ont le choix», constate Josette.

Pascal, un peu anarchiste sur les bords, estime que «Migros fait déjà bien assez de fric comme ça». Et il n’oublie pas le côté pratique: «Ici, le magasin n’est pas immense. Donc s’ils voulaient vendre de l’alcool, ils seraient obligés de réduire le reste de leur assortiment.» Quant à Pierre, retraité challensois, il apprécie de ne pas voir apparaître une concurrence supplémentaire pour les vignerons. «Parce que moi, j’achète mon vin uniquement chez mon vigneron à Saint-Prex!»

«C’est une tradition et on ne voudrait pas faire gueuler Duttweiler!» Christian, client de la Migros d’Échallens et coopérateur de Migros Vaud

À noter que cette opposition se retrouve aussi chez les clients coopérateurs, au nombre de 8 sur les vingt personnes croisées, 4 ayant voté «non» et 3 n’ayant pas voté du tout. «Je vais acheter ma bière chez Denner, qui est juste à côté et ça va très bien comme ça, explique ainsi Christian, venu d’Étagnières. C’est une tradition et on ne voudrait pas faire gueuler Duttweiler!» Vesna renchérit: «C’était la volonté du fondateur et je trouve bien que la Migros se différencie».

Reste donc les nombreuses personnes pour qui le choix était complètement égal (7 sur 20). Parmi eux, plusieurs dénoncent toutefois une certaine hypocrisie de la part du gréant orange. «ça aurait changé quoi?, s’interroge Patrick, la cinquantaine. Ils en vendent déjà, puisque Denner leur appartient! Mais à mon avis, ça finira par tomber un jour. Le réalisme économique finira par être plus fort que les convictions des anciens.»

