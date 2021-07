Après des années de lutte – Les cloches de Venise sonnent pour dire adieu aux paquebots Le gouvernement italien interdit dès ce dimanche l’accès de la lagune de Venise aux bateaux de croisière de plus de 180 mètres de longueur. Dominique Dunglas

Un bateau de croisière passe devant la place Saint-Marc, à Venise, en été 2019. Un spectacle que ne devraient plus voir les Vénitiens. Luca Bruno/AP/Keystone

La date du 1er août 2021 restera dans les annales de Venise. Comme elles le firent en 1630 pour annoncer la fin de la peste, les cloches de la basilique de Santa Maria della Salute, sur la pointe de la douane, sonneront à toute volée à 12 heures pour célébrer l’exclusion des grands paquebots de croisière de la lagune de la Sérénissime.

Le gouvernement de Mario Draghi a en effet interdit, à partir de ce dimanche, le passage dans le bassin Saint-Marc et dans le canal de la Giudecca des navires dépassant 25’000 tonnes de jauge brute et 180 mètres de long. Les croisières programmées feront étape dans les ports de Trieste et de Monfalcone d’où les croisiéristes seront acheminés dans la Cité des Doges par la route. Rome a ainsi évité de voir Venise retirée de la liste des sites du patrimoine mondial de l’humanité. L’Unesco avait menacé son déclassement immédiat si les géants de la mer n’étaient pas bannis de la lagune.