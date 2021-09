La folie des transferts – Les clubs de hockey sont de retour aux affaires Il y a un an, la crise du Covid mettait toute une industrie en péril. Douze mois et des aides d’État plus tard, le marché des transferts s’emballe. Grégoire Surdez

Gaetan Haas est revenu à Bienne. Ce sera la seule folie du club seelandais cette saison. KEYSTONE

Cachez cette pandémie que je ne saurais voir. Il souffle un petit vent de folie sur le marché des transferts du hockey suisse. Un an après avoir fait la manche auprès des autorités fédérales, certains clubs sont repartis comme si de rien n’était. «Ce n’est en rien surprenant, nous glisse Laurent Strawson, l’ancien président de Ge/Servette, qui était encore en poste au début de la crise du Covid. Tout le monde aspire à un retour à la normale. Ceux qui dépensaient plus que les autres avant la crise sont toujours ceux qui dépensent le plus aujourd’hui.»