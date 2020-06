Réouvertures après minuit – Les clubs et bars ne se ruent pas sur l’aurore lausannoise Alors qu’il en a la possibilité, le monde de la nuit ne profite pour l’instant pas massivement de prolonger ses horaires. Cindy Mendicino

Elle est loin, l’ambiance de la Fête de la musique sur la place de l’Europe et dans les rues de Lausanne en 2012. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Pas de ruée sur la nuit la plus courte de l’année. Alors qu’on apprenait samedi que les clubs et bars pouvaient, dès dimanche minuit, retrouver leurs horaires normaux, l’immense majorité d’entre eux ont choisi de ne pas tenter le coup tout de suite.

Dimanche en début de soirée, ils n’étaient qu’une poignée à avoir formulé une demande d’autorisation à la Ville de Lausanne. Le municipal de la Sécurité et de l’Économie, Pierre-Antoine Hildbrand, a pourtant dit oui au D! dès samedi. Ce après avoir vérifié que la ministre Béatrice Métraux l’autorisait.

Seuls El Secreto, le White et le Hype ont saisi l’occasion, dimanche. Du côté des bars, il n’y avait, en tout cas en début de soirée, que le Sidewalk pour jouer les prolongations.

Antoine Piguet, vice-président de GastroLausanne et lui-même patron de différents établissements, avance plusieurs explications. «Prolonger dit aussi payer le personnel en plus. Et, sans Fête de la musique, c’est un peu compliqué.» Il pense aussi que la météo, radieuse pour la première fois depuis des jours, n’est pas favorable à un mouvement en direction des bars et des clubs. Il conclut: «Je pense que ça se fera au coup par coup, suivant le monde.»