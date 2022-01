Le hockey sur glace en arrêt – Les clubs gardent l’espoir de rejouer, malgré Omicron Depuis l’annonce de la suspension des championnats amateurs, les joueurs se ruent sur la vaccination et les dirigeants s’organisent pour être prêts dès la reprise du jeu. Pierre-Alain Schlosser

Les entraînements ont repris chez les amateurs, avec l’espoir ténu de pouvoir reprendre le championnat. VANESSA CARDOSO

Plusieurs équipes pros en quarantaine, des matches reportés, un classement selon la moyenne de points, les Mondiaux U20 annulés: Omicron sème une sacrée zizanie dans le hockey sur glace. Avec le recul, la décision de la Swiss Ice Hockey de suspendre les championnats amateurs, il y a deux semaines, ne peut être que saluée.

Toutefois, la première réaction du milieu de la crosse et du puck a été une immense déception. Joueurs et dirigeants ont appris la suspension des championnats (pour les plus de 16 ans) avec un sentiment de trahison. «Tous les clubs ont joué le jeu en se vaccinant et on leur coupe l’herbe sous le pied», regrette Vincent Lecoultre, ancien joueur de National League et actuellement attaquant au HC Vallée de Joux.