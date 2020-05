La vie nocturne dans l’embarras – Les clubs hésitent à rouvrir les portes de la nuit Les annonces du Conseil fédéral de mercredi leur permettent théoriquement de redémarrer, mais les clubs lausannois sont embarrassés par des contraintes qui vont à l’encontre de leur offre habituelle. Réactions. Boris Senff

Les clubs comme le D!Club (photo), à Lausanne, font face à des contraintes qui rendent leur réouverture difficile. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Depuis les annonces du Conseil fédéral de jeudi, certains noctambules invétérés se sont mis à rêver de retrouver la touffeur et les décibels de leurs clubs préférés. Les établissements dévolus aux DJ et à la danse font en effet partie des lieux qui peuvent désormais rouvrir leurs portes. Mais il y a un mais, aussi gros qu’un Portakabin au milieu du dancefloor. «Nous sommes dans la position de restaurateurs qui pourraient rouvrir, mais à la condition de ne pas servir de repas ni à midi, ni le soir», commente Thierry Wegmüller, propriétaire du D!Club à Lausanne et président de la fondation La Belle Nuit, qui propose actuellement une application digitale (Swiss Night Pass) pour assurer la traçabilité des clubbers.