Pandémie dans les stades – Les clubs suisses face à un choix cornélien Les clubs pros de hockey sur glace et de football ont une décision ultra-épineuse à prendre concernant les prochaines mesures sanitaires. Les premiers se réunissent ce mardi. Simon Meier

La Vaudoise aréna et les autres enceintes du pays fermeront-elles leurs portes aux «simples testés»? La réponse pourrait tomber ce mardi. keystone-sda.ch

La liberté, cette chimère, peut s’avérer embarrassante. Les clubs professionnels suisses le savent bien, puisqu’ils ont depuis peu et pour l’instant le choix d’appliquer ou non la règle des 2G dans leurs stades et patinoires.

S’agit-il de n’ouvrir ses portes qu’aux vaccinés et guéris du Covid - et de siffler les autres hors-jeu? Ou faut-il continuer à accueillir les «simples testés», avec le port du masque et tout ce que cela implique? Question épineuse à souhait; et urgente à élucider.

La Ligue nationale de hockey sur glace réunit ses clubs tôt ce mardi matin, par écrans interposés, pour tenter d’y répondre. Côté foot, on temporise car la trêve hivernale approche à grands pas.