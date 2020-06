Reprise du hockey – Les clubs suspendus aux prochaines décisions des autorités L’assemblée de la Ligue qui a eu lieu mercredi à Ittigen n’a débouché sur aucune décision. Cyrill Pasche

Raphaël Berger (FR Gottéron) et ses homologues devraient en savoir davantage le 24 juin. KEYSTONE

En temps normal, l’assemblée de la Ligue du mois de juin a lieu sur deux jours, tant les sujets à aborder sont denses. Retour sur la fin de saison, projection sur la prochaine campagne, débriefing du parcours de l’équipe nationale après le championnat du monde et «daily business». Mercredi, les représentants des clubs ont bouclé tous les dossiers en une seule journée.

«Comme nous ne pouvions de toute façon rien décider, nous avons raccourci l’assemblée, explique Raphaël Berger, directeur général de FR Gottéron. Le seul point qui aurait pu être débattu est celui du calendrier de la saison 2020-2021. Là encore, nous devons attendre les communications du Conseil fédéral la semaine prochaine, le 24 juin, avant de pouvoir décider quoi ce soit.»

Le HC Davos, par la voix de son CEO Marc Gianola, a toutefois présenté le projet de «fair-play financier» qu'il a élaboré. «Les réactions ont été positives, se réjouit le directeur sportif du HCD Raeto Raffainer. Nous allons en rediscuter en août lors de notre prochaine assemblée et former des groupes de travail pour affiner le projet.»

Le sujet d’une augmentation du nombre d’étrangers a également été effleuré. «Nous en avons parlé, confirme Raffainer, mais pour l’instant nous avons d’autres problèmes à régler. Tant que nous ne savons pas si nous pouvons recommencer à jouer normalement en septembre, il ne sert à rien de creuser davantage ce sujet. Mais dès le moment où nous obtiendrons le feu vert, ce que nous espérons tous, alors le sujet redeviendra prioritaire.»

En l’état des directives sanitaires énoncées par les autorités suisses, les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites jusqu’au 31 août. Les restrictions seront-elles complètement levées d’ici à la reprise du championnat de hockey? Il faudra au moins patienter jusqu’à la semaine prochaine pour en savoir plus. «Pour l’instant, nous partons du principe que le championnat commencera le 18 septembre. Nous espérons obtenir des indications plus précises lorsque le Conseil fédéral s’exprimera mercredi prochain.»

Plusieurs variantes du calendrier des matches ont déjà été établies. Une première version avec un début de championnat au 18 septembre, ainsi que d’autres variantes avec un début des compétitions en octobre et novembre. Le début du mois de novembre correspondant par ailleurs au dernier délai pour un championnat régulier de 52 rondes.

Mercredi prochain, en marge de l’allocution du Conseil fédéral et en fonction des directives des autorités helvétiques, les clubs se consulteront et convoqueront si besoin une assemblée extraordinaire.