Piquer et danser à Lausanne – Les clubs «très satisfaits» de leur week-end de vaccination Au terme de trois jours de projet pilote et 120 vaccinations, l’association des clubs lausannois dresse un bilan positif de l’opération. Et souhaite que l’opération perdure au moins jusqu’à fin septembre. Francois Barras

Au Flon le week-end dernier, le Canton est allé à la rencontre du jeune public des clubbeurs, afin de proposer le vaccin. Quelque 120 personnes ont franchi le pas. Keystone

Recevoir sa dose de vaccin et passer son test pour pouvoir atteindre la piste de danse: à Lausanne, l’opération pilote initiée par le Canton avec le soutien des clubs concernés a permis la vaccination sans rendez-vous de 120 personnes au terme de trois jours de week-end, du 2 au 4 septembre. Selon le Département de la santé (DSAS), 150 noctambules au total se sont rendus au centre sanitaire installé ad hoc dans le Flon, afin d’encourager les jeunes adultes à franchir le pas: les 18-30 ans sont actuellement les personnes les moins vaccinées dans le canton et également les plus nombreuses à être infectées.

Selon le DSAS, la grande majorité (plus de 80%) des personnes vaccinées avait entre 18 et 49 ans et 85% étaient domiciliées dans le canton de Vaud. Une personne de plus de 75 ans a également été vaccinée. Quelques visiteurs sont venus au centre du Flon pour régler une situation administrative personnelle. Un peu moins d’une moitié a fait le test antigénique en même temps que la vaccination, principalement pour sortir le week-end. Une petite dizaine de clubbeurs désirait uniquement passer un test, ce qui n’a pas été possible.

«Il était essentiel pour nous que cela fonctionne sur la seule volonté de la personne, sans action incitative de notre part, genre verre gratuit ou autre.» Thierry Wegmüller, président de l’association La Belle Nuit

Pour Thierry Wegmüller, président du comité de l’association La Belle Nuit réunissant les principaux clubs du centre lausannois (D! Club, MAD, Folklor, Hype, Millésime, Chic, After), le chiffre de 120 vaccinés est «très satisfaisant. Ça a démarré lentement jeudi, pas mal de monde n’était pas encore au courant, mais ça s’est accéléré durant le week-end. Il était essentiel pour nous que cela fonctionne sur la seule volonté de la personne, sans action incitative de notre part, genre verre gratuit ou autre. Ce n’est pas notre rôle. Nous sommes ravis d’avoir été consultés au préalable par le Canton.»

Cent vingt vaccinés sur 15’000 clubbeurs

Mais à quelle aune peser ce nombre de 120 vaccinés? Clubs comme Canton rappellent qu’aucun objectif chiffré n’avait été fixé au préalable à cette expérience. «On vise les indécis, continue Thierry Wegmüller. Les vaccinés du week-end faisaient vraiment partie de notre public de clubbeurs, que nous estimons à 15’000 sur les trois jours, tout club confondu.» Le Canton précise qu’un bilan complet sera fait dans les prochains jours, afin de savoir quelle suite donner à cette expérience. «Je trouverais très positif que cette expérience perdure en tout cas jusqu’à la fin du mois, insiste Thierry Wegmüller au nom de La Belle Nuit. Je sais que nous faisons quelques jaloux dans d’autres cantons.»

