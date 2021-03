Des DJ dans votre salon – Les clubs vaudois feront la fête ce samedi Ce week-end, pour marquer un an de quasi totale fermeture, dix établissements nocturnes se mettent ensemble et proposent une silent party virtuelle. Catherine Cochard

Le dancefloor du D! Club au temps jadis… Keystone

Les acteurs vaudois du monde de la nuit - réunis dans l’association la Belle Nuit - organisent ce samedi 13 mars une silent party virtuelle. Retransmise en streaming sur les sites des dix clubs participants et sur 20 minutes, l’événement permettra de se trémousser chacun chez soi mais tous ensemble.

«Cela fait un an qu’on est fermés, mis à part la parenthèse avec restrictions de cet été, explique Thierry Wegmüller, le patron du D! Club . On en a tous marre! Notre but avec l’événement de samedi, c’est de montrer la solidarité qui unit les clubs et de réaffirmer notre rôle social primordial, en tant qu’espace de rencontres et de partage. Cela a toujours été important et on s’en rend compte d’autant plus après un an de fermeture.»