Football – Les clubs vaudois ont le droit de rêver en plus grand Après son exploit contre Sion, le SLO a hérité avec Bienne d’un tirage au sort plutôt clément, tout comme Lausanne, attendu à Aarau. Avec Yverdon, Uli Forte retrouvera Zurich. Nicolas Jacquier

Après leur exploit contre Sion, les joueurs du SLO ont été fêtés par leurs jeunes supporters. keystone-sda.ch

Les clubs vaudois ont été reçus cinq sur cinq en Coupe de Suisse ce week-end. Ou plutôt trois sur trois. Dans l’ordre d’apparition sur scène, Lausanne (3-2 ap à Bulle), Yverdon (3-0 contre Wil) et le SLO (4-0 contre Sion) ont signé un carton plein rappelant celui de 2019, avec déjà trois qualifiés vaudois pour les huitièmes de finale. Alors qu’il n’y en avait eu aucun en 2010, 2014 et 2016, le record, en termes de représentation, remonte à la saison 2017-2018 lorsque le LS, Nyon, Échallens et SLO avaient chacun validé leur billet.

«On veut faire notre chemin en Coupe. À ce rythme, on est vite en finale!» Andy Laugeois, capitaine du SLO

Quatre ans plus tard, l’exploit majeur de ces rendez-vous de Coupe a été l’œuvre des protégés de Meho Kodro, atomisant le FC Sion 4-0, un score flatteur pour des visiteurs inexistants. Mais faut-il encore parler d’exploit si l’on sait que le SLO s’était offert une première fois Sion en septembre 2017? À l’époque, Andy Laugeois était déjà sur le terrain. «Le vrai exploit, estime-t-il, c’était il y a quatre ans, lorsque l’on était encore amateurs et que l’on évoluait en Promotion League. Cette fois, ce n’est même plus un exploit, on était clairement la meilleure équipe.»

Le gros lot pour Yverdon et Forte

Pour les héros de la Pontaise, la suite s’écrira à Bienne, un tirage au sort plutôt favorable. «Personnellement, reprend leur capitaine, je préfère être l’outsider, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci. Ça va être compliqué mais on se doit de passer. On veut faire notre chemin en Coupe. À ce rythme, on est vite en finale! (Rires).»

«Tous mes amis à Zurich avaient pronostiqué ce tirage, ils ne se sont pas trompés.» Uli Forte, entraîneur d’Yverdon Sport

Si Lausanne, attendu à Aarau, a lui aussi été verni en évitant les cadors, Yverdon a tiré le gros lot avec le FC Zurich. Un choc pimenté par les retrouvailles d’Uli Forte avec son ancien club, avec lequel il avait remporté la Coupe en 2016 (1-0 contre Lugano). «Tous mes amis à Zurich avaient du reste pronostiqué ce tirage, ils ne se sont pas trompés», réagit, amusé, le technicien zurichois d’YS. On peut parler d’un destin capricieux. «Ce n’est pas un problème, reprend Forte. Si l’on veut avancer, on doit être capable de battre tout le monde.»

Dans les têtes nord-vaudoises, Zurich est encore loin (26, 27 ou 28 octobre). À l’instar de Lausanne, qui attend la visite du champion YB, et SLO, en déplacement à Neuchâtel pour un derby romand très attendu, Yverdon replongera ce mercredi dans la réalité du championnat. Avec un rendez-vous à Kriens qui doit faire office de déclic. «On doit marquer notre chemin avec trois points», conclut son coach.

