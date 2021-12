Cellules privées en ski alpin – Les coachs suisses s’exportent comme le chocolat Plusieurs entraîneurs helvétiques ont rejoint les structures privées de stars mondiales du ski. Immersion au cœur de ces aventures humaines au service d’une seule personne. Sylvain Bolt

En 2019, la Slovène Ilka Stuhec, double championne du monde de descente, s’est offert les services de Stefan Abplanalp. La mission du coach helvétique:la ramener au sommet après une blessure au genou. Guillaume Horcajuelo/EPA/Keystone

On savait la Suisse championne de l’exportation de montres ou de chocolat. Mais elle se spécialise aussi dans l’export d’entraîneurs de ski alpin. Depuis cet été, deux stars du cirque blanc – Petra Vlhova et Henrik Kristoffersen – «consomment» suisse.

Après avoir mis sa carrière de coach à succès en stand-by pour des raisons familiales, Mauro Pini a accepté le poste d’entraîneur en chef de la structure de Petra Vlhova, lauréate du général de la Coupe du monde. «L’adrénaline me manquait. Quand on t’appelle pour te proposer un tel poste, la réponse vient directement des tripes», décrit celui qui a accompagné les premières années de Lara Gut-Behrami et amené Tina Maze au sommet.