Nouveau à Lausanne – Les cocktails d’Elixir de Joie se délivrent par la Poste Lancé en plein Covid, le bar Le Vestibule des boissons à commander en ligne et à finaliser chez soi. Une première en Suisse romande. David Moginier

Andrès Lizano et Randy Schaller, deux des associés du Vestibule, et leurs cocktails à envoyer. PATRICK MARTIN/24HEURES

Le Covid bouleverse décidément beaucoup de choses. Qui aurait imaginé il y a douze mois qu’un bar lausannois vendrait ses cocktails en ligne, avant de les livrer par la Poste à domicile. Sans doute pas les trois associés du Vestibule (lire encadré). En ouvrant leur bar en février 2020, ils ont choisi involontairement la pire des périodes, obligés de refermer trois semaines plus tard.

Un bar caché à la Cité Afficher plus Les trois associés du Vestibule se connaissent depuis l’adolescence et leur groupe de rock. Randy Schaller, Andrès Lizano et Olivier Sutter ont depuis longtemps la passion des cocktails, et d’une certaine époque, la Prohibition. Lorsqu’ils se sont lancés dans l’ouverture d’un bar, ils ont forcément voulu créer un speakeasy, ces bars clandestins qui fleurissaient quand l’alcool était interdit aux Etats-Unis. Leur Vestibule a pourtant pignon sur rue, à la Cité-Devant lausannoise. Mais la porte se cache derrière une bibliothèque, idem au premier étage où le salon se cache lui aussi derrière une étagère de livres. En bas, place aux chaises de bistrots et au bar où s’activent les trois associés, dont deux ont conservé un autre travail. Andrès est gestionnaire de fortune, Olivier prof. A l’étage, le salon se meuble de vieux fauteuils dénichés chez Emaus ou dans la maison des parents d’Andrès. La carte des coktails n’adopte pas le ton précieux des bars anglais qu’affectionnent les palaces. Ici, l’important, c’est la boisson. «On a tous fait des formations de mixologies, explique Randy. Ensuite, chacun de nous propose des nouvelles recettes, qu’on teste et qu’on améliore ensemble. Parce que ce n’est pas la même chose d’élaborer un mélange dans sa cuisine où ici où nous avons tout le matériel, nos infusions, nos verres.» Lancé au mois de février 2020, le Vestibule a dû fermer trois semaines plus tard. Mais les associés ne se plaignent pas: l’été et l’automne ont été bons jusqu’à la fermeture.

Si l’été s’est bien passé, «on sentait qu’une refermeture nous pendait au nez», explique Randy Schaller, le seul permanent du Vestibule. Avec ses deux potes, ils imaginent vendre leurs cocktails à l’emporter. À l’automne, les voilà en train de concocter des bouteilles et des étiquettes à l’ambiance Prohibition qu’ils ont donnée à leur établissement. Et quand le couperet est tombé, ils étaient prêts à proposer leur boisson en take away, les jeudi, vendredi et samedi soir.

Premiers essais à l’emporter

«Nous avions testé six de nos recettes pour pouvoir les réaliser à la demande et les mettre en bouteille pendant que le client attendait à l’entrée du bar, raconte Randy. Nous donnions une date limite de consommation de trois jours, même si nos bouteilles n’étaient pas dangereuses ensuite. Simplement, le goût n’était plus optimal, en particulier le jus de citron qui devient plus acide et moins odorant qu’au départ.»

Les trois compères pensent alors à prolonger l’aventure par une vente en ligne. Une première en Suisse romande, voire en Suisse. «Nous en avons trouvé quelques-uns aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais pas ici.» Ils montent un site d’e-commerce et travaillent leurs recettes pour qu’elles supportent l’attente qu’impose la livraison. «Nous avons par exemple créé des sirops de sucre dont l’eau est remplacée par le jus de citron. Cela conserve les arômes de l’agrume mais il faut vraiment équilibrer la chose pour que nos cocktails ne soient pas trop sucrés.» C’est sans doute le plus ardu: conserver à la maison les goûts et la fraîcheur des préparations du bar. «On ne pourrait par exemple pas fabriquer des mojitos, la menthe supportant très mal le temps.»

Six variantes à envoyer

Pour le moment, Elixir de Joie (c’est le nom du service) propose six boissons, Basil Rosemary, Espresso Martini Fertig, Cartel du Coing, Oaxacan Navy, Negroni et Doctor’s Old Fashioned. La bouteille de 250 ml (24 à 29 fr.) permet de préparer «deux cocktails et demi», celle de 500 ml le double. Les temps de consommation vont de dix jours (les quatre premiers) à trente jours (les deux derniers). «Bien sûr que cela a un coût mais c’est la moitié de celui qu’on facture au bar», explique Randy.

La mise en bouteilles. PATRICK MARTIN/24HEURES

Pour parfaire l’expérience, le colis est accompagné d’une notice et d’un QR qui renvoie sur une vidéo pour expliquer la préparation. «Nos cocktails sont un peu forts, pour s’adapter au moment où on va les rafraîchir avec de la glace. C’est plus facile d’adoucir que de concentrer.» Et le site propose également plusieurs playlists musicales pour accompagner la dégustation… comme au bar. «Bien sûr, il y manque les verres ad hoc et la magie du bartender en direct. Mais les ventes ont bien décollé depuis début février, et les retours sont très bons», affirme Randy.