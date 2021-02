Aide alimentaire – Les Colis du Cœur ferment leur site de Thônex La fondation des Colis du cœur, qui distribue de l’aide alimentaire aux personnes précarisées à Genève, a annoncé mardi fermer son site de Thônex (GE).

Les Colis du Cœur ferment leur site de distribution de Thônex. Steeve Iuncker-Gomez

Dimanche, des associations avaient dénoncé «une chasse aux sans-papiers» et la multiplication des contrôles d’identité de la part des gardes-frontière.

Selon la fondation, la surveillance aux abords de la douane de Moillesulaz a été renforcée. Or, le site de distribution d’aide alimentaire de Thônex se trouve à proximité du poste-frontière. «La situation actuelle génère un sentiment de peur, d’inquiétude et de stigmatisation auprès des bénéficiaires des Colis du Cœur».

Toujours selon les Colis du Cœur, l’accentuation des contrôles fait qu’il «est devenu impossible d’assurer la distribution alimentaire dans des conditions sereines, tant pour les bénéficiaires que pour les bénévoles qui s’engagent chaque semaine en faveur des plus démunis».

Transfert sur d’autres sites

Chaque semaine, 400 colis alimentaires sont distribués sur le site de Thônex. Cette fermeture n’aura pas d’impact négatif. Les personnes qui ont besoin d’aide pourront se rendre sur l’un des trois autres sites de distribution, à Carouge, au Palladium ou à Pie X.

Les Colis du Cœur garantissent une distribution de colis alimentaires à la hauteur des besoins, qui ont explosé depuis un an à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. La fondation recherche néanmoins activement des alternatives pour être plus proche des personnes en situation de précarité.

L’Administration fédérale des douanes (AFD), à qui le Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève reproche de multiplier les contrôles d’identité, se défend de toute opération de ce type. Elle affirme ne mener aucune action de contrôle ciblant les personnes séjournant illégalement sur le territoire genevois.

