Guerre en Ukraine – Les combats pour le contrôle de Kiev s’intensifient Les Ukrainiens résistent pour le moment à l’offensive russe sur Kiev, mais craignent une attaque russe de plus grande ampleur pour s’emparer de la capitale.

Des Ukrainiens regroupés dans une station de métro de Kiev, jeudi 24 février 2022. AFP

L’armée ukrainienne a dit samedi avoir repoussé une attaque de l’armée russe sur l’une des artères principales de Kiev, quelques heures après un dramatique appel à la mobilisation lancé par le président Volodymyr Zelensky.

L’attaque lancée, sur l’avenue de la Victoire, une des principales artères de la capitale, a été «repoussée», a affirmé l’armée de terre ukrainienne, dans un message sur son compte Facebook. Elle a assorti ce message d’une photo montrant un grand panache de fumée s’élevant au milieu d’une zone urbaine, en pleine nuit, au moment où Kiev craint une attaque d’ampleur de l’armée russe pour s’emparer de la ville.

«Cette nuit, ils vont tenter de s’emparer» de Kiev, avait affirmé quelques heures auparavant le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une allocution vidéo diffusée vendredi soir sur le site internet de la présidence.

«Nous ne pouvons pas perdre la capitale. Je m’adresse à nos défenseurs, hommes et femmes de tous les fronts: cette nuit, l’ennemi va utiliser toutes ses forces pour briser nos défenses de la façon la plus vile, dure et inhumaine», a-t-il ajouté. De premières unités militaires russes étaient entrées vendredi dans le nord de la capitale ukrainienne, y faisant des morts.

Dans un communiqué distinct, l’armée de terre ukrainienne a réaffirmé que de «durs combats» se poursuivaient à Vassylkiv, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev, où les Russes «essayent de faire débarquer des parachutistes». Elle a également indiqué que les forces ukrainiennes avaient détruit un hélicoptère et un avion d’attaque au sol russe SU-25 près des zones séparatistes dans l’Est, ainsi qu’un avion russe de transport IL-76 près de Vassylkiv.

Veto russe à l’ONU

Les conséquences de cette offensive lancée jeudi sur ordre du président russe Vladimir Poutine, sont déjà là. quelque 100’000 personnes ont déjà été déplacées et 50’000 ont quitté l’Ukraine, a signalé l’ONU, qui a échoué vendredi à condamner Moscou.

La Russie a mis son veto au Conseil de sécurité à une résolution déplorant son «agression», pourtant soutenue par une majorité de pays. Cela prouve que «le monde est avec nous, que la vérité est avec nous, que la victoire sera nôtre!» a tweeté le président ukrainien après ce vote.

L’Alliance atlantique a pour sa part commencé à déployer des éléments de sa force de réaction pour être en mesure de rapidement faire face à toute éventualité.

Sous pression pour en faire davantage, les Occidentaux, y compris les États-Unis, ont aussi imposé des sanctions à Vladimir Poutine lui-même et à son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, un fait rare et très symbolique. Une mesure aussitôt qualifiée par la diplomatie russe d’«impuissance absolue» et le signe que les relations avec les Occidentaux sont proches du «point de non-retour».

Vladimir Poutine paraît plus que jamais résolu à poursuivre son offensive, jusqu’à obtenir un changement de régime en Ukraine. Il a ainsi qualifié vendredi les membres de l’équipe du chef de l’État ukrainien de «drogués» et de «néonazis».

