Rire à Saint-Prex – Les comiques du terroir en vedette

du festival Découvrire Méconnues du grand public mais adulées dans les cantines, les Sissi’s ouvriront le bal du rendez-vous humoristique qui donne une chance à la relève. Maxime Schwarb

Sylvie Galuppo et Sylvie Berney-Grobéty, ici lors de la fête de tir d’Apples mi-septembre, font un véritable tabac dans les manifestations de villages dans leur rôle des «Sissi’s» au fort accent vaudois. 24HEURES/SEBASTIEN BOVY

Nathanaël Rochat, Thomas Wiesel ou Cuche & Barbezat sont autant de visages faciles à mettre sur leur nom, ce qui n’est pas autant le cas des Sissi’s, marraines du festival Découvrire, qui se tiendra de mercredi à samedi à Saint-Prex. Pourtant, dans les abbayes de villages ou les soirées de chœurs mixtes, ce duo remporte un triomphe à chaque sortie, accent vaudois très marqué à l’appui.

Ainsi, être «la tête d’affiche» d’un festival qui célèbre la relève de l’humour n’est pas si surprenant pour ceux qui les connaissent déjà. «Jouer dans ce village représente beaucoup. J’y ai vécu plus de vingt ans et ai fait partie de sociétés locales», explique Sylvie Berney-Grobéty avec une bonne dose d’émotion.

Adaptation permanente

Celle qui forme les Sissi’s avec son acolyte Sylvie Galuppo sera sur la scène du Vieux-Moulin avec le spectacle «2, Rue des Mégères», un show à «l’humour vaudois» que les deux comédiennes ont toujours voulu modulable en fonction de leur public. «Tout dépend de l’endroit où l’on se trouve, mais les sketchs sont différents selon le lieu ou le type de manifestation. À Saint-Prex, ceux qui nous auront déjà vues ailleurs risquent d’être surpris», précise Sylvie Berney-Grobéty.

«C’est une grande fierté pour nous de pouvoir aider de plus jeunes comédiens, on est aussi passées par là.» Sylvie Berney-Grobéty, membre des Sissi’s.

Car c’est là la force des Sissi’s, celle de capter l’ambiance et l’assistance en une fraction de seconde. Comme on l’a vu à Apples récemment lors de la fête de tir, où elles ont intégré dans leurs textes des personnages du comité ou du public venus les saluer entre deux plats du banquet, s’assurant les rires nourris et une forme d’admiration, aussi.

Et si l’accent vaudois couplé à certains gags de carnotzet peut paraître désuet à l’heure du stand-up mondialisé sur les états d’âme, ils recueillent au contraire un énorme succès dans des salles vaudoises qui ne demandent qu’à se lâcher.

Douze humoristes

En plus d’ouvrir la manifestation, les Sissi’s en seront donc les marraines ou les bonnes fées, même avec leurs bigoudis. Elles seront donc tous les soirs sur scène pour présenter les quatre humoristes présents à chaque représentation. «C’est une grande fierté pour nous de pouvoir aider de plus jeunes comédiens, on est aussi passées par là», confie Sylvie Berney-Grobéty.

Pour cette quatorzième édition, Découvrire accueillera pas moins de douze artistes (en plus des Sissi’s) aux profils très différents. Cela va du chroniqueur de Couleur 3 Renaud de Vargas à la provocatrice Leila Amara en passant par le Belge Kostia. Après cela, Les Sissi’s plancheront sur leur nouveau spectacle. «Les gens nous demandent souvent si on prépare quelque chose. Eh bien cette fois, on a plus le choix que de s’y mettre, c’t’équipe!»

