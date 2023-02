Agriculture locale – Les commandes de cornichons tournent au vinaigre Revers de médaille de la magnifique saison 2022, l’entreprise aiglonne Reitzel n’a pas écoulé tout son stock et réduit ses réservations. Sébastien Galliker

Pour optimiser la récolte, Aurélien Jordan doit engager six employés pour chaque machine bricolée de façon à récolter les cornichons en position couchée. Jean-Guy Python

L’été dernier, les producteurs de cornichons ne savaient plus où donner de la tête, tant leur production a été dopée par des conditions climatiques optimales, dont des températures élevées, que les cucurbitacées apprécient. L’été 2023 risque d’être un peu moins chargé pour la quarantaine d’agriculteurs qui fournissent la société vaudoise Reitzel et sa marque suisse Hugo. Après l’année 2022 record, l’entreprise aiglonne a décidé de restreindre ses commandes pour l’année prochaine d’environ 50%. Une décision qui suscite un certain courroux dans les campagnes.