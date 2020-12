Pour consommer en ville – Les commerces familiaux ouvriront le dimanche à Nyon La Ville a pris des mesures pour soutenir le commerce, durement touché par la crise. Elle autorise aussi les chauffages électriques et renonce à des taxes. Raphaël Ebinger

La rue de Gare de Nyon sera plus animée qu’habituellement pendant les quatre dimanches du mois de décembre. Patrick Martin

La Municipalité de Nyon prend une nouvelle salve de mesures pour soutenir le commerce qui anime son centre-ville. Celles-ci entrent en vigueur immédiatement à destination d’un tissu économique très lourdement impacté par la crise du Covid. Elles ont la mission d’inciter la population à consommer en ville plutôt qu’en ligne.

Ouverture le dimanche

Les petits commerces à caractère familial pourront ouvrir les quatre dimanches de décembre. Ce qui permettra d’augmenter leur capacité de vente dans une période cruciale. Cette extension d’horaire s’ajoute aux nocturnes des vendredi 18, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre durant lesquelles l’ensemble des commerces ont la permission de 20h. «Nous avons choisi d’augmenter les horaires pour mieux répartir la clientèle et éviter les regroupements trop importants dans les magasins», explique le syndic Daniel Rossellat.

Suppression de taxes et réductions de loyers

Depuis le premier confinement, certaines taxes, concernant l’occupation de l’espace public des terrasses et les prolongations d’horaires des établissements publics, avaient été gelées. La Municipalité a décidé de les annuler. Elle a en plus réévalué à la baisse les loyers de terrains et de locaux commerciaux dont elle est propriétaire. Ces mesures visent à alléger les charges d’acteurs qui souffrent particulièrement de la crise sanitaire.

Des bons chez les commerçants

La Ville a annulé son souper du personnel pour des raisons évidentes. Le budget qui ne sera pas destiné à cette soirée festive sera redistribué à ses employés sous forme de bons à utiliser dans les commerces nyonnais. Cela représente une somme de près de 30’000 francs.

La Municipalité a mis ce système de bons à disposition des entreprises nyonnaises. Plusieurs ont montré un intérêt pour en offrir à leur tour à leur personnel.

Oui aux chaufferettes électriques

Les chauffages électriques pourront être posés sur les terrasses des établissements publics dès leur réouverture le 10 décembre. La Municipalité autorise à titre exceptionnel leur utilisation jusqu’au 15 mars. Elle encourage néanmoins le monde de la restauration à préférer une source énergétique renouvelable.