Coronavirus – Les commerces ouverts le dimanche en terre romande Suite aux annonces du Conseil fédéral, les cantons romands ont précisé les horaires d’ouverture des magasins sur leur territoire samedi.

Les commerces autorisés pourront ouvrir le dimanche dans les cantons romands, tant que les directives de la Confédération sont respectées (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les commerces qui en ont habituellement l’autorisation pourront rester ouverts le dimanche dans les cantons romands, tant que le canton respecte les conditions strictes imposées par la Confédération. Pour l’heure, les nocturnes sont également maintenues.

Dans le canton de Vaud, boulangeries, fleuristes, shops de station-service: tous les magasins qui ont une autorisation communale pour ouvrir le dimanche sont autorisés à le faire, a déclaré samedi à Keystone-ATS le conseiller d’Etat Philippe Leuba, en charge de l’économie. Les musées eux aussi pourront accueillir le public dominical, a-t-il précisé.

Le ministre a insisté sur le fait que ces ouvertures dépendent du respect des conditions précises fixées par le Conseil fédéral. Genève avait annoncé pareille décision vendredi soir par la voix du conseiller d’Etat Mauro Poggia.

Comme Genève et Vaud, Neuchâtel, Jura, Valais et Fribourg ont eux aussi décidé de laisser les commerces traditionnellement ouverts le dimanche continuer à l’être, selon les horaires habituels et jusqu’à nouvel avis, précisent les ministres desdits cantons contactés samedi par Keystone-ATS. Les horaires nocturnes restent inchangés.

Marge de manoeuvre

Les décisions annoncées par le Conseil fédéral vendredi laissent une marge de manoeuvre aux cantons romands. Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève et Jura ont décidé vendredi en concertation d’en faire usage: ils autorisent notamment l’ouverture des restaurants jusqu’à 23h00, 22h00 pour le Valais.

Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies. Le taux de reproduction doit rester en dessous de 1 pendant sept jours et l’incidence journalière sur sept jours doit rester sous la moyenne suisse durant une semaine.

Limitations drastiques

Le Conseil fédéral a serré la vis pour le reste de la Suisse: les restaurants et les bars doivent dorénavant fermer de 19h00 à 06h00. Magasins, marchés, musées, bibliothèques, centres de loisirs ou de sport devront se plier aux mêmes horaires.

Seuls les restaurants et les bars pourront rester ouverts les dimanches et jours fériés. Ces nouvelles mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 s’appliqueront jusqu’au 22 janvier 2021.

ATS/NXP