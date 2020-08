Suisse – Les communes de Riggisberg et Rümligen vont bien fusionner Les habitants de deux communes du canton de Berne ont donné leur accord à la fusion lundi soir lors de deux votes.

Simonetta Sommaruga et le Conseil fédéral se sont récemment rendus lors de la traditionnelle course d’école à la Fondation Abegg, à Riggisberg. KEYSTONE

La commune fusionnée de Riggisberg (BE) comptera un peu moins de 3000 habitants à partir du 1er janvier 2021. Les assemblées municipales de Riggisberg et de Rümligen ont donné leur feu vert à la fusion lundi soir. À Riggisberg, 130 personnes ont approuvé l’accord de fusion et 2 l’ont rejeté. Dans la petite commune de Rümligen, l’approbation a été plus serrée, avec 99 voix pour et 85 contre, a annoncé le maire Martin Studer.

Quelques jours avant le vote, un habitant de Rümligen a fait la une des journaux grâce à un important gain à la loterie. La caisse communale a encaissé 8,9 millions de francs d’impôts exceptionnels, sur un budget annuel d’environ 1,7 million. La commune de Riggisberg dispose quant à elle d’un budget annuel de 19 millions.

Selon le message adressé à l’assemblée municipale, le mariage n’était de toute manière pas motivé par des raisons financières. Plus petite, la commune de Rümligen voit dans cette fusion l’occasion d’occuper des fonctions politiques, de trouver du personnel de gestion qualifié ainsi que le maintien de son école.

Célébrités

Rümligen, ou plutôt son château, était le lieu de domicile d’Elisabeth de Meuron von Tscharner, plus connue sous le nom de Madame de Meuron, une figure légendaire à Berne. Riggisberg compte aussi des habitants célèbres: la famille d’industriels Werner et Margaret Abegg y a créé la Fondation Abegg, de renommée mondiale pour la restauration et la conservation de textiles anciens. Le Conseil fédéral l’a récemment visitée lors de sa traditionnelle course d’école.

ATS/NXP