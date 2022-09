Impliquant 112 communes, 31 projets de fusion ont abouti ces vingt dernières années dans le canton, faisant passer le nombre de communes de 382 à 300. Parmi celles-ci, plus de la moitié affichent moins de 1000 habitants et une bonne centaine ne comptabilisent même pas 500 âmes. Sachant que la Constitution vaudoise prévoit que l’État encourage et favorise les fusions de communes, le potentiel est donc encore bien présent.

Malgré ce constat et quelques unions réussies, force est de constater que le mouvement a ralenti ces dernières années. Moins de projets ont été lancés, certains mariages ont été refusés dans les urnes.

Faut-il pour autant forcer la main aux communes? Non, a répondu le Grand Conseil au moment d’établir une nouvelle loi en 2019. Il a en revanche doté le Canton de nouveaux outils de soutien, comme une aide financière au démarrage, permettant de payer en partie les études. Et Laurent Curchod, le Monsieur Fusion du Canton de Vaud jusqu’en 2015, a repris du service début 2021.

Le credo vaudois veut que les fusions naissent sur le terrain, fondées sur les besoins. Or ces derniers sont aujourd’hui souvent liés aux associations de communes, qui régissent désormais les écoles, les pompiers, la sécurité ou encore l’épuration des eaux usées. Autant de secteurs où la Commune, échelon de proximité par excellence, est contrainte de déléguer ses compétences. Il ne lui reste donc souvent guère que la gestion de ses déchets et l’aménagement du territoire à débattre. Et encore, la LAT est passée par là, le Canton veille au grain…

Alors que Cudrefin et Champmartin lançaient leurs fiançailles il y a un quart de siècle, l’heure est venue de retrouver l’envie de s’unir. Les nouvelles autorités communales ont leurs dossiers en mains depuis une bonne année et l’érosion de la pandémie permet de reprendre des discussions.

L’objectif? S’unir tout en évitant que des habitants ne se sentent comme des «citoyens de seconde zone», dixit un résident de Champmartin. Certes, la fusion entraîne souvent la perte d’une démocratie de proximité, l’électeur ne connaissant plus forcément ses autorités communales. Mais la vie du village ne s’arrête pas pour autant. Chaque citoyen peut s’investir pour le maintien des sociétés et des manifestations locales ou la mise en place d’une vie de quartier. Mieux encore, chacun peut s’engager dans les autorités.

