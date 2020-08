Négociations avec le Conseil d’État – «Les Communes n’obtiennent rien de satisfaisant pour la facture sociale» Deux députés libéraux-radicaux veulent lancer une initiative pour que l’État paie l’entier de la facture sociale, au lieu de la moitié. L’enjeu est de 300 millions de francs pour les Communes. Mathieu Signorell

Pour la députée Josephine Byrne Garelli, à l’origine du projet d’initiative, «les Communes vaudoises jouent à la roulette russe chaque année». ARC/Jean-Bernard Sieber

Le Canton doit payer l’entier de la facture sociale. Et non plus la partager à parts quasi égales avec les Communes, qui lui versent ainsi 800 millions de francs par an. C’est en résumé l’objectif de Josephine Byrne Garelli et Pierre-André Romanens, tous deux députés libéraux-radicaux. Ils ont présenté ce mardi à Rolle leur projet d’initiative populaire sur la facture sociale.