Finances publiques – Les communes réclament une partie des millions de la BNS En 2021, le Canton de Vaud recevra près de 375 millions de francs de la Banque nationale suisse, mais il ne pense pas partager. Renaud Bournoud

Cette année, la BNS a décidé de reverser deux milliards supplémentaires aux collectivités publiques pour atténuer les effets financiers de la pandémie. Keystone

La distribution des bénéfices de la Banque nationale suisse (BNS) à la Confédération et aux cantons attise la convoitise du troisième échelon institutionnel: les communes. D’autant plus que cette année, la BNS a décidé de reverser 2 milliards supplémentaires pour atténuer les effets financiers de la pandémie. Ce sont donc 6 milliards qui seront distribués aux collectivités publiques en 2021. Un scénario qui pourrait bien se reproduire ces cinq prochaines années, si l’on en croit la nouvelle convention entre le Département fédéral des finances et la BNS.