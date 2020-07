Covid et finances publiques – Les Communes rivalisent de remèdes pour leur économie Financées à coups de crédits exceptionnels, des mesures de soutien sont votées dans tout le canton. Reste à en faire bon usage. Romaric Haddou

Aux quatre coins du canton, les élus débattent de mesures, de fonds ou au minimum d ’ ambitions labellisés « post-C ovid» et qui doivent permettre aux habitants, aux commerçants ou encore aux clubs et associations de mieux digérer le régime forcé des dernières semaines. Keystone / Jean-Christophe Bott

Le défilé printanier des Conseils communaux charrie cette année son lot de propositions censées panser une économie locale touchée par la crise sanitaire. Aux quatre coins du canton, les élus débattent de mesures, de fonds ou au minimum d’ambitions labellisés «post-Covid» et qui doivent permettre aux habitants, aux commerçants ou encore aux clubs et associations de mieux digérer le régime forcé des dernières semaines. «Chacun tente d’agir en fonction de ses moyens et des besoins identifiés», observe Gianni Saitta, directeur de l’Union des communes vaudoises.