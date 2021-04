Finances des communes – Les Communes se fâchent en voyant les comptes 2020 de l’État L’Union des communes vaudoise (UCV) dénonce un «artifice comptable» du Conseil d’État qui repousserait un versement de 60 millions de francs du Canton en leur faveur. Mathieu Signorell

«Nous avons l’impression d’avoir été floués», commente Claudine Wyssa, présidente de l’Union des communes vaudoises (UCV).

Après que Pascal Broulis a présenté les comptes 2020 de l’État de Vaud jeudi après-midi, les socialistes les qualifiaient de «parfaite gestion financière» et les libéraux-radicaux parlaient d’une démonstration de «la solidité des finances vaudoises». Il n’a fallu que quelques heures pour observer une craquelure, les Communes n’appréciant que modérément le résultat comptable du Canton.

Objet de leur colère: elles attendaient 60 millions de francs de la part de l’État, si possible déjà cette année au lieu de 2022, pour couvrir une partie de la facture sociale. Mais selon elles, le Conseil d’État les fait attendre, ce qui serait contraire à l’accord signé entre le Canton et l’Union des communes vaudoises l’an dernier.

Premier à tirer, le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, a réagi déjà jeudi sur les réseaux sociaux. «Tout est visiblement permis pour ne pas honorer ses engagements, écrit le socialiste. En préfinançant aux comptes 2020 les dépenses prévues en 2022 en faveur des Communes, l’État s’assure de ne pas appliquer l’accord qu’il a lui-même signé.»

«Une manœuvre»

Quand le gouvernement annonce qu’il préfinance «l’effet financier 2022 de l’accord entre le Canton et les Communes», il veut grosso modo dire qu’il met de côté cet argent cette année, pour le verser aux Communes l’an prochain. «Pas d’accord!» répondent les Communes, estimant que cet argent doit leur revenir directement, au vu de la bonne santé financière du Canton.

L’UCV a officiellement dégainé vendredi, via un communiqué de presse. Elle parle d’un «artifice comptable mal placé», à propos des écritures de bouclements du gouvernement. Pour l’UCV, c’est un moyen de réduire le «bénéfice» de l’État et de repousser le versement.

«Nous sommes offusqués et avons le sentiment d’avoir été floués», réagit Claudine Wyssa, présidente de l’UCV, syndique de Bussigny et ancienne députée libérale-radicale. «Ces préfinancements sont une manœuvre pour faire croire qu’il n’y a pas de bénéfice. L’accord prévoit une progressivité du versement du Canton, pour arriver à 150 millions de francs par an en 2028. Si le Conseil d’État commençait cette année, nous y serions parvenus deux ans plus tôt, en 2026.»

Les écritures de bouclement sont une opération standard du Conseil d’État et les Communes concèdent qu’elles n’ont pas été surprises qu’il y en ait aussi cette année. «Nous connaissons les habitudes de l’État, ajoute Claudine Wyssa. Mais cette pratique n’est ici pas admissible avec un accord signé.»

«Le Conseil d’État a dû fixer des priorités»

Pascal Broulis, le conseiller d’État à la tête des finances cantonales, promet de recevoir les Communes pour discuter de la situation. Et il rappelle qu’en période de pandémie «le Conseil d’État a dû fixer des priorités pour soutenir la population, l’économie, la culture et les mesures sanitaires».

«Nous pouvons nous réjouir que la situation financière vaudoise soit bonne et permette ces soutiens, ajoute le magistrat libéral-radical. Si nous avions pu tirer un trait sur cette pandémie, nous aurions vu les choses différemment. Le Conseil d’État sera attentif à aider les Communes en lien avec la pandémie, comme il l’a fait l’an dernier.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.