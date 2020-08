Initiative UDC – Les communes touristiques de montagne opposées La Conférence des présidents de communes touristiques de montagnes s’est positionnée contre l’initiative de l’UDC qui vise à limiter la libre circulation des personnes.

Le conseiller national et président de l’UDC Albert Roesti s’était exprimé au sujet de l’initiative dite de limitation lors d’une conférence de presse le 11 août dernier à Berne. Keystone

La Conférence des présidents de communes touristiques de montagne rejette «fermement» l’initiative dite de limitation. Elle estime que ce texte, soumis au peuple le 27 septembre, pénaliserait l’ensemble du secteur touristique.

«La suppression de la libre circulation des personnes, et donc des accords bilatéraux I, réduira l’attractivité touristique de la Suisse», écrit lundi la Conférence dans un communiqué. Les présidents de communes touristiques de montagne estiment que si l’initiative de l’UDC était acceptée, cela réduirait «à néant» les efforts entrepris ces dernières années en matière de formalités d’entrée des touristes étrangers.

Plus de la moitié des nuitées

Ceux-ci représentent 55% des nuitées enregistrées par le secteur hôtelier. Ils génèrent aussi des revenus annuels d’environ 17 milliards de francs par an, poursuit le communiqué.

L’adoption de cette initiative aurait également un impact «important» sur le marché du travail touristique, sachant que 45% des employés du secteur viennent de l’étranger. S’ils n’étaient plus là, «de nombreux restaurants et hôtels ne pourraient plus être rentables», écrit encore la Conférence, qui regroupe 45 communes suisses.

ATS/NXP