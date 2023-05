Problèmes chez le constructeur – Les compagnies du monde entier sont à court de moteurs Des centaines d’avions ne peuvent pas décoller parce qu’ils manquent de moteurs. Swiss et une compagnie aérienne partenaire souffrent de la crise. Konrad Staehelin , Jens Flottau

Chez Swiss, jusqu’à 8 Airbus A220 sont actuellement cloués au sol parce qu’un ou les deux moteurs doivent être remplacés. Sur cette photo: un avion à l’aéroport de Zurich. BJÖRN TROTZKI (IMAGO IMAGES)

La compagnie aérienne indienne à bas prix Go First a fait des calculs précis. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas pu utiliser ses Airbus A320neo durant 17’244 jours. Au lieu de voler et de faire du chiffre, les jets sont restés à l’aéroport en attendant des pièces de rechange. Il s’agissait parfois de petits composants pour les moteurs, mais le plus souvent de moteurs entiers. Dernièrement, Go First n’a pas pu utiliser 25 avions, soit la moitié de sa flotte. La semaine dernière, elle a déposé une demande d’insolvabilité pour cette raison et a cessé de voler pour le moment.