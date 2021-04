Finances publiques vaudoises – Les comptes du Canton ne connaissent pas la crise L’État de Vaud n’a pas eu besoin des 400 millions de francs provisionnés pour faire face au Covid-19 l’année dernière. Il a dégagé un excédent de 267 millions. Renaud Bournoud

La pandémie n’atteint pas la santé financière de l’État de Vaud. Jeudi, le Canton a présenté des comptes bénéficiaires pour la seizième année consécutive. «Dans ma carrière de ministre des Finances (ndlr: bientôt 20 ans), je ne pensais pas passer un crash test pour nos finances, a commenté Pascal Broulis. Ce test grandeur nature a démontré leur solidité.»

L’exercice 2020 se solde sur un excédent net de revenus de 6 millions de francs. Auxquels il faut ajouter 261 millions d’écritures de bouclement. Avec ces écritures, les charges brutes de l’État passent, pour la première fois, la barre des 11 milliards (11,068 milliards), pour un total de revenus de 11,074 milliards.

Ces éléments de bouclement comprennent un préfinancement des effets de l’accord Canton-communes en 2022 (60 millions), un préfinancement du plan climat (41 millions) et «une dotation pour le risque de trop-perçu sur les acomptes d’impôt 2020» à hauteur de 160 millions. Cette liste de préfinancements, qui permettent de faire diminuer le bénéfice comptable, laisse entrevoir la marge de manœuvre dont jouit le Canton.

Encore du mou

En réalité, la situation est encore plus belle. Lors du bouclement des comptes 2019, l’État avait provisionné 403 millions de francs pour faire face à la crise. Il n’y a pas touché. «En 2020, toutes les dépenses liées au Covid-19 ont pu être absorbées par le compte de fonctionnement», peut-on lire dans la présentation des comptes. La pandémie a «coûté» 521 millions. «Environ la moitié de cette somme a été décaissée en 2020, précise Pascal Rattaz, chef du Service d’analyse et de gestion financières. Le reste devrait être dépensé en 2021.» Ce demi-milliard est mobilisé pour la santé et les hôpitaux (200,6 millions), le soutien à l’économie et aux locataires (91 millions), l’aide aux cas de rigueur (72 millions), ou encore le soutien aux transports publics (37,4 millions).

Hors «dépenses Covid», les charges ordinaires de l’État augmentent de 296 millions par rapport à l’exercice précédent (+3%). Une hausse comparable aux années précédentes. Les revenus progressent eux de 590 millions (+5,6%). Dans le détail, cette croissance de revenus provient pour moitié de l’augmentation des revenus fiscaux (+279 millions) et pour le reste de ce que reverse la Confédération dans le cadre de l’adoption de la réforme de l’imposition des entreprises (+160 millions) et des dividendes de la Banque nationale suisse (+125 millions).

Les investissements restent stables (319 millions), comme la dette qui se maintient à 975 millions. Une dette qui rapporte 15 millions à l’État par le biais des intérêts sur les créances d’impôts.

«La Canton se porte bien»

En voyant le tableau des comptes 2020, on peut se demander si la crise économique annoncée sévit dans le canton. «Je pense que non, répond Pascal Broulis. Le canton de Vaud se porte bien, notre économie est résiliente. Je pense qu’il y a une envie de consommer. Mais il faut rester vigilant, nous ne sommes pas à l’abri. Tout évolue très vite.»

Comme chaque année, les deux principaux partis gouvernementaux saluent la bonne tenue des comptes. Le PLR, en tant que minoritaire, émet son traditionnel bémol sur l’augmentation de la facture sociale. «Il convient d’être d’autant plus vigilant quant aux dépenses étatiques lorsqu’on constate que la hausse des recettes en 2020 est essentiellement liée à des effets à la fois exceptionnels et aléatoires», écrit le parti bourgeois dans son communiqué de presse. Le PS estime que «la bonne santé des comptes du canton a permis de garantir les prestations publiques pour l’ensemble des Vaudoises et des Vaudois en cette période de pandémie». Les socialistes qualifient tout bonnement la gestion financière de «parfaite».

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.