En panne de football – Les compteurs à zéro de Denis Zakaria Le Genevois ne joue pas à Chelsea et un retour à la Juventus est déjà évoqué. Inquiétant à un peu plus de cinq semaines de la Coupe du monde. Robin Carrel

Denis Zakaria doit se contenter du maillot d’entraînement de Chelsea, depuis son arrivée au dernier jour du mercato. KEYSTONE

Le plan de carrière était presque parfait. Quelques matches avec Servette pour se montrer, deux saisons avec les Young Boys pour confirmer et quatre ans et demi au Borussia Mönchengladbach pour exploser. Et puis le gros transfert qui pouvait tout changer en janvier dernier: un contrat jusqu’en 2026 à la Juventus, où les débuts étaient prometteurs, onze matches de Serie A jusqu’au mois d’août et un but sous le maillot de la «Vieille Dame».