Guinée – Les concertations en vue de rétablir un pouvoir civil débutent Les militaires ont entamé des consultations qui vont durer quatre jours. Aucune «charte» de transition ne sera élaborée avant la fin de la semaine.

Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont ouvert mardi quatre jours de consultations tous azimuts pour définir le contenu d’une transition censée ramener les civils à la tête du pays, à une date encore inconnue.

Les participants sont ressortis des premières séances au Palais du peuple, siège du Parlement dissous, sans aucune précision sur l’architecture ou la durée de cette transition. «Le seul calendrier qui vaille est celui du peuple guinéen qui a tant souffert», a déclaré le chef de la junte, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, à la télévision nationale, seule autorisée à filmer les rencontres à huis clos plusieurs heures auparavant.

Il a exprimé sa volonté d’une démarche «inclusive» consistant à recueillir les propositions du plus grand nombre et les associer à la transition. Il a aussi morigéné la classe politique présente pour ce qu’il a appelé les «erreurs du passé», incluant l’armée dans ses reproches.

Huis clos imposé

«Il y en a parmi nous dans cette salle qui étaient déjà ministres, Premiers ministres, hauts cadres, etc, alors même que la plupart des victimes (des violences) de ces dernières années n’étaient même pas encore nées», a-t-il tonné. «Nous ne tolérerons aucun calendrier, aucun agenda politique individuel (…) Nous ne tolérerons aucun calcul politique individuel ou partisan». La junte n’acceptera non plus «aucun débordement, aucun désordre dans les démarches», a-t-il prévenu.

Dans une vaste salle entièrement ceinte de ses hommes encagoulés, arme automatique en main, le commandant des forces spéciales, assis à la tribune devant un autre rang de soldats, a écouté les interventions de dignitaires religieux, opinant de la tête et prenant des notes, sans engager le dialogue. Des hommes en civil exerçaient une surveillance resserrée sur l’assistance et sur les téléphones portables éventuellement laissés allumés, malgré les instructions, pour briser le huis clos.

«On est dans un avion grand vol (long-courrier) piloté par le colonel Doumbouya, alors il nous a demandé en tant que chefs religieux, que pères, que vieux, ce qu’on pense qu’il (doit) faire pour la Guinée sans dérailler (…) Nous avons promis d’aller nous concerter entre nous, musulmans et chrétiens», pour faire des propositions aux nouvelles autorités, a dit le grand imam de Conakry, Hadj Mamadou Saliou Camara, une fois sorti.

Pas d’accès pour la presse

Après les chefs de partis et les chefs religieux vont se succéder auprès des putschistes jusqu’à vendredi la société civile, les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières et les syndicats. Plusieurs participants ont trouvé Mamady Doumbouya «rassembleur» et à l’écoute, mais ont rapporté qu’il n’avait donné aucun détail sur la transition à venir.

C’était une prise de contact et il faut la prendre comme telle. Papa Koly Kourouma, ancien ministre

«Inclusion, il a beaucoup insisté sur ce mot», a souligné l’ex-Premier ministre Sidya Touré, un des dirigeants de l’opposition à l’ex-président Alpha Condé. Sidya Touré a parlé d’un «début qu’on peut accepter». «C’était une prise de contact et il faut la prendre comme telle», a abondé un ex-ministre d’Alpha Condé, Papa Koly Kourouma, estimant que d’autres rencontres seraient nécessaires pour aboutir à des «propositions plus consistantes».

Attention internationale

Cette phase cruciale s’ouvre dans une complète incertitude sur les plans de la junte et sa faculté à surmonter une multitude d’obstacles majeurs, qu’il s’agisse du délabrement du système politique, de la multiplicité des intérêts particuliers, des possibles rancœurs ou encore d’une corruption réputée omniprésente.

Le putsch qui a emporté en quelques heures, au prix présumé d’une dizaine ou une vingtaine de morts, le régime d’Alpha Condé, a suscité des scènes de liesse chez des Guinéens exaspérés par la pauvreté, l’accaparement des revenus des vastes ressources minières, le clientélisme et la répression des libertés.

La junte a dissous le gouvernement et les institutions, aboli la Constitution, remplacé ministres, gouverneurs et préfets par des administrateurs et des militaires. Elle a libéré des dizaines de prisonniers d’opinion, supprimé des barrages dressés dans les quartiers favorables à l’opposition, s’est engagée à réprimer les exactions des forces de sécurité et a nommé une générale gouverneure de Conakry. Elle a promis de se garder de toute «chasse aux sorcières» politique.

Le lieutenant-colonel Doumbouya n’a rien dit jusqu’ici sur le possible contenu de cette transition, sa durée, quel rôle les militaires y joueraient, ni comment seraient organisées des élections. La communauté internationale, inquiète de la stabilité de la Guinée et d’une contagion des faits accomplis militaires, après un putsch dans des conditions similaires au Mali voisin en août 2020, suit attentivement cette concertation.

