Mobilité alternative – Les conducteurs de voitures électriques bientôt taxés? Le Conseil fédéral veut que la mobilité électrique participe davantage au financement des routes. Le débat s’annonce tendu. Julien Wicky

La part de voitures électriques est en forte hausse en Suisse. En 2021, le modèle le plus acheté était une Tesla. AFP/Getty Images/Justin Sullivan

C’est une nouvelle qui est presque passée inaperçue mercredi dernier. Alors que le Conseil fédéral appelait les Suisses à constituer des réserves de fioul pour se chauffer cet hiver, il a – dans la foulée – pris une décision qui visera les propriétaires de véhicules… électriques. À l’horizon 2030 au plus tard, il prévoit que les véhicules à propulsion alternative soient soumis à une redevance spécifique pour participer au financement des infrastructures. En effet, c’est aujourd’hui l’impôt sur les huiles minérales, donc l’essence et le diesel, qui génère les principales recettes destinées aux infrastructures et, pour 40%, aux finances de la Confédération.