Initiative populaire lancée – «Les conseillers fédéraux doivent arrêter de mentir» Un groupe de citoyens «en colère» veulent un vote de confirmation individuelle des sept ministres fédéraux tous les deux ans. Explications. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Les deux initiants Matthias Wehrli et Richard Koller estiment que les conseillers fédéraux devraient rendre des comptes tous les deux ans et assumer leur bilan. Keystone/Peter Klaunzer

En décembre prochain, les sept conseillers fédéraux seront réélus – ou non – par l’Assemblée fédérale. Normal, puisque la législature de quatre ans se termine et que des élections fédérales se déroulent en octobre. Mais un groupe de citoyens de l’association Freiheitliche Bewegung Schweiz (Mouvement suisse pour la liberté) estiment que cela ne suffit pas. Il faudrait selon eux que le peuple confirme l’élection de chaque ministre. Et ce tous les deux ans. Le groupe a donc lancé ce mardi à Berne une initiative populaire dans ce sens.