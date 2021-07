Congés du gouvernement – Les conseillers fédéraux resteront surtout en Suisse cet été Randonnées, excursions à vélo, balade avec des lecteurs de l’Illustré…les membres du gouvernement passeront en grande partie leurs vacances sur le sol helvétique.

Les conseillers fédéraux passeront leurs vacances surtout en Suisse cet été. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les membres du gouvernement suisse passeront leurs vacances d’été 2021 en Suisse. Seule Karin Keller-Sutter prévoit de se rendre aussi à l’étranger.

Le président de la Confédération Guy Parmelin profitera de ses congés en Suisse, ont indiqué ses services à Keystone-ATS sans plus de précision. Ce sera aussi le cas pour la ministre de la Défense Viola Amherd, qui utilisera «les nombreuses possibilités» du pays, comme celles de pouvoir faire des randonnées ou des excursions à vélo.

Pour sa part, outre une visite de travail au Sénégal et au Ghana du 5 au 9 juillet, Simonetta Sommaruga «s’accordera quelques jours de détente dans les Grisons et la région lémanique». Elle effectuera aussi une balade avec des lecteurs de l’Illustré au bord du lac de Thoune (BE).

Musique en présentiel

Enfin, la cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) profitera de la possibilité pouvoir à nouveau écouter et pratiquer la musique en présentiel. Son collègue socialiste Alain Berset passera également ses vacances en Suisse avec sa famille.

Karin Keller-Sutter partagera de son côté ses vacances entre la Suisse et l’étranger. Son collègue PLR Ignazio Cassis profitera de ses congés dans son canton d’origine. Il entrecoupera sa pause estivale par des voyages officiels à l’étranger, dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) du 4 au 8 juillet, puis en Espagne du 22 au 25 juillet.

Enfin, Ueli Maurer a déclaré jeudi au 19:30 de la RTS, lors de la course d’école du Conseil fédéral, qu’il passerait dix jours cet été dans le Jura pour y faire du vélo.

«Grütli des femmes» pour Sommaruga

Concernant les festivités du 1er août, le président de la Confédération sera la veille en fin d’après-midi à Herzogenbuchsee (BE), puis le soir dans son canton à Villars-sur-Ollon (VD), avant un brunch à la ferme dans le canton de Fribourg le jour de la Fête nationale. Il se rendra ensuite à Lausanne en soirée.

Simonetta Sommaruga participera, elle, à la célébration de la Fête nationale sur le Grütli, renommé le «Grütli des femmes» à l’occasion des 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse.

Le ministre de l’Intérieur s’exprimera à Gruyères (FR), alors que sa collègue de Justice et police participera à un brunch à la ferme en Suisse centrale. Les programmes de Viola Amherd, d’Ignazio Cassis et d’Ueli Maurer ne sont pas connus à ce stade.

ATS

