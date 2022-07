Le Royaume-Uni n’a plus de croissance – Les conséquences négatives du Brexit sont de plus en plus évidentes Six ans après son adoption, la perte de compétitivité du Royaume-Uni se confirme mais l’Europe n’en tire aucun bénéfice. Tristan de Bourbon

Le premier ministre britannique Boris Johnson, photographié le 1 er juillet 2022, lors de la visite de son homologue néo-zélandaise Jacinda Ardern. JOHN SIBLEY/POOL PHOTO/AP/KEYSTONE

Six ans après le référendum sur le maintien du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne et un an et demi après la sortie effective de l’UE, les économistes sont unanimes: le Brexit a négativement affecté l’économie britannique. C’est pourtant le seul point sur lequel ils s’accordent, tant les analyses diffèrent grandement sur l’importance de cet impact.