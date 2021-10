Récompense à Aubonne – Les conteurs du bourg distingués par le Prix de la Ville Laurence Marti et Daniel Lüthi évoquent les quartiers de leur commune dans une collection d’ouvrages que la Municipalité a décidé de mettre à l’honneur. Cédric Jotterand

Laurence Marti et Daniel Lüthi, lauréats du Prix de la Ville d’Aubonne pour leurs ouvrages sur les quartiers aubonnois. Sébastien Bovy

Moment toujours très attendu à Aubonne, la désignation du lauréat du Prix de la Ville célèbre un duo cette année: Laurence Marti et Daniel Lüthi, qui recevront leur distinction le 27 novembre dans le cadre du Baz’art qui se tient au château.

C’est surtout leur démarche qui a séduit le jury puisque la première écrit des très jolis bouquins sur le bourg et son compagnon se charge de leur diffusion, dans une opération conjointe évidemment. «Les «Petits Carrés», présentant des ouvrages thématiques et apportant un regard frais sur l’histoire d’Aubonne, ont renforcé le lien de ses habitants avec la ville en plus de la faire rayonner loin à la ronde», indiquent les autorités qui soulignent que l’engagement du couple permet non seulement de mieux connaître Aubonne, mais aussi de préserver la mémoire des anciens. «L’idée de la collection était de faire des tranches de vie aubonnoise, la petite histoire qui, au final, fait la grande», selon la formule de Daniel Luthi.

Travail d’archéologue

La rédaction implique d’importants préparatifs qui mêlent la quête de sources manuscrites et orales, des entretiens avec les résidents ainsi que des recherches dans les registres publics, comme des plans de l’époque, pour saisir l’évolution du lieu évoqué. «C’est un travail d’archéologue, explique Laurence Marti. On met en place les pièces les unes après les autres.»

Cédric Jotterand est journaliste à la rubrique vaudoise, responsable du bureau de Morges. Il est par ailleurs rédacteur en chef du Journal de Morges, lauréat du Prix BZ du journalisme local. @JotterandC

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.