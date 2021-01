Argent public – Les contribuables vaudois règlent une ardoise hors norme Le Canton a versé 10 millions aux héritiers d’un industriel mis sous tutelle en 2007. L’État veut aujourd’hui récupérer ce dédommagement auprès du tuteur, condamné pour gestion déloyale. Jérôme Cachin

En 2015, le tuteur indélicat a vu sa condamnation pour gestion déloyale aggravée confirmée par le Tribunal fédéral. En 2019, ce dernier a confirmé qu’il devait aussi dédommager la perte financière qu’il avait causée. © Philippe Maeder VQH

L’État de Vaud a versé 10 millions de francs aux héritiers d’un richissime industriel décédé en 2008. Cette coquette somme découle d’une indemnisation fixée par la justice. Elle vise à réparer un dommage financier causé par le tuteur de l’industriel.

Ce tuteur, c’est X., un gestionnaire de fortune installé à Lausanne. Il y a plusieurs décennies, il a fondé sa propre entreprise financière dans la capitale vaudoise, après avoir œuvré à des postes élevés dans de grandes banques suisses. Aujourd’hui, sur le site internet de la vénérable maison, il figure en bonne place, dans le rôle du patriarche au sein de l’équipe, bien qu’il ne soit plus membre du conseil d’administration depuis quelques années. Par le verbe et l’image, cette brochette de spécialistes des placements vantent les valeurs de la maison et les qualités de leurs produits financiers.