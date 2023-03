Famille royale britannique – Les convictions de Charles III agacent Visite en France, entrevues avec la présidente de la Commission européenne et Volodymyr Zelensky, le souverain affiche ses opinions politiques. Et prévient qu’il ne fera pas comme sa mère. Virginie Lenk

Le roi Charles III et les recrues ukrainiennes formées à Wiltshire, le 20 février 2023. AFP

On le voit partout. Tiré à quatre épingles et prenant le thé à Windsor avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le jour de l’annonce d’un accord sur le protocole nord-irlandais. En veste Barbour ton sur ton pour rencontrer les troupes ukrainiennes en formation au Royaume-Uni. Et bientôt en France, avec un programme chargé, détaillé en cette fin de semaine par Buckingham Palace: discours au Sénat, arc de Triomphe, déambulation dans les forêts des Landes ravagées par les mégafeux de l’été dernier.